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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da aranan şahıslara operasyon: 39 gözaltı

Samsun'da aranan şahıslara operasyon: 39 gözaltı

Yakalanan şahısların emniyetten çıkışları

Polis Akalan Narkotik Hapis Cezası Kışla 

-Polis aracına binmeleri
-Polis aracının adliyeye gidişi
-Emniyet dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla önceden tespit edilen 139 adrese yönelik 123 ekip ve 339 personelin katılımı ile bu sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 7'si narkotik suçlardan olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 39 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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