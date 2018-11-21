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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 10 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 10 kişi adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki şahısların emniyetten çıkışları

Çatışma Silahlı Çatışma Pompalı Tüfek Kışla 

-Polis aracına götürülmeleri
-Polis aracına binmeleri
-Polis aracının adliyeye gidişi
-Emniyetin dış görüntüsü
-Olayda kullanılıp ele geçirilen silahların fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir barın önünde 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuariçinde bulunan bir barın önünde geçen Pazar gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barın önünden geçen şahıslar ile barın önündekiler arasında bakışma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonrasında olay yerinden ayrılan M.O. pompalı tüfekle, M.D. tabancayla ve O.M. ise yine tabancayla birlikte geri gelip barın önündekiler ile karşılıklı silahlı çatışma yaşadı. Olayda, M.O., M.D., O.M. ile karşı taraftan O.K. ve H.A., N.Ö. ve O.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D. ile O.M.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili M.O., N.Ö., S.O., İ.A., R.O., E.U., O.K., H.A., Y.A. ve H.K.'yi gözaltına aldı. Y.A. ve H.K. yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne, L.O. ise asker olduğu için Merkez Komutanlığı'na teslim edildi. Polis olayla ilgili 3 tabanca, 3 pompalı tüfek ile 1 adet bıçak ele geçirdi. Sorguları tamamlanan 10 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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