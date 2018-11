Samsun'da 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 10 kişi adliyeye sevk edildi

-Polis aracına götürülmeleri

- Samsun'da bir barın önünde 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuariçinde bulunan bir barın önünde geçen Pazar gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barın önünden geçen şahıslar ile barın önündekiler arasında bakışma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonrasında olay yerinden ayrılan M.O. pompalı tüfekle, M.D. tabancayla ve O.M. ise yine tabancayla birlikte geri gelip barın önündekiler ile karşılıklı silahlı çatışma yaşadı. Olayda, M.O., M.D., O.M. ile karşı taraftan O.K. ve H.A., N.Ö. ve O.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D. ile O.M.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili M.O., N.Ö., S.O., İ.A., R.O., E.U., O.K., H.A., Y.A. ve H.K.'yi gözaltına aldı. Y.A. ve H.K. yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne, L.O. ise asker olduğu için Merkez Komutanlığı'na teslim edildi. Polis olayla ilgili 3 tabanca, 3 pompalı tüfek ile 1 adet bıçak ele geçirdi. Sorguları tamamlanan 10 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.