Samsun’da 29 Ekim Otizm Defilesi

-Akçay Konuşma-Kurul ile röp.-Defile ve konserden görüntüler-Genel ve detay( SAMSUN ) SAMSUN- Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Yeşilyurt AVM’de 29 Ekim Otizm Defilesi gerçekleşti. Samsun’da Cumhuriyet Bayramı nedeni ile etkinlikler akşam da devam etti. Yeşilyurt AVM’de gerçekleşen etkinliğe ilgi oldukça yoğundu. Otizmli gençler ile yanlarında bulunan aileleri etkinlikte oldukça keyifli ve bir o kadar da duygusal anlar yaşadılar. Otizmli bir gencin Gesi Bağları performansı tüm izleyenler tarafından yoğun bir şekilde alkışlandı. “Türkiye’de ilk olan ‘Otizm Sanat Akademi Merkezi’ni kurduk” Otizmin bir hastalık olmadığını ve sadece biraz farkındalık gerektiğini vurgulayan Samsun Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı Ayça Nedret Yüceer kendisinin de bir otizmli çocuk annesi olduğunu belirterek, “Biz 2013 yılından beri dernek olarak hak temelli çalışmalar yaptık. Ama daha sonra baktık ki, bunlar yeterli değil. 2018 yılından itibaren engelsiz yaşam atölyelerini başlatarak çocuklarımıza ücretsiz eğitim verdik. Daha sonra 2019 yılının Ocak ayında Türkiye’de ilk olan ‘Otizm Sanat Akademi Merkezi’ni kurduk. Burada 40 tane çocuğumuza ücretsiz eğitimler veriyoruz, zaten defiledeki çocuklarımızın çoğu da onlardandı. Orada yaptığımız derslerden etkinliğimizi tamamladık. Amacımız toplum içinde daha fazla fark edilmek ve farkındalık oluşturmak. Biz her açıdan sıkıntı yaşıyoruz. Ama biz bunu insanların kabul etmemesi değil anlayamaması olarak görüyoruz. Bunun için de insanların bizi anlamasını istiyoruz” şeklinde konuştu “Ben önce anne olacağım derdi, diğer bütün dertlerden sıyrılır” Etkinlikte bir konuşma yapan 3 otizmli çocuk annesi İclal Akçay, “Otizmli çocukların aileleri sevgi nedir, fedakarlık nedir, iyi bilirler ve sabır gösterirler. Her şeye rağmen ben önce anne olacağım derdi, diğer bütün dertlerden sıyrılır. Herkes çocuklarını büyütürken heyecanla izler, otizmli aileler ise endişe ve kaygıyla izlerler. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, lütfen çocukları engellerle kıyaslamayalım” ifadelerini kullandı. “Otizmli bir çocuğu eğitmek ve onları topluma kazandırmak çok farklı” Etkinlikte konser vererek izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatan rock müzik grubunun bas gitaristi ve eğitmen Mehmet Kurul otizmli gençlere eğitim verildiğinde birçok şeyi başarabileceklerini belirterek, “Otizmli çocuklar ve diğer çocuklara eğitimler veriyoruz. Otizmli bir çocuğu eğitmek ve onları topluma kazandırmak çok farklı ve onların bir şeyler başardığını kanıtlayabilmesi bizim için her şeyden daha önemli. Çünkü onlar başardığı zaman biz de başarmış oluyoruz” dedi.Etkinlik otizmli gençlerin aileleri ile birlikte podyumda yürümesi ile son buldu. Etkinliğe ilgi yoğundu.