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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun’a şehit ateşi düştü

Samsun’a şehit ateşi düştü

Baba evinden görüntü

Şehadet Şehit Cenaze Namazı Terör Örgütü Mayın Patlaması 

-Bafra protokolü ve babadan görüntü
-Türk bayrağı asılması
-şehidin fotoğrafı

( SAMSUN )- Samsunlu astsubay, Hakkari Çukurca’da şehit oldu SAMSUN

- Hakkari Çukurca’da bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda mayın patlaması sonucu şehit olan Samsunlu astsubayın acı haberi Bafra ilçesindeki ailesine ulaştı. Hakkari’nin Çukurca ilçesi Şentepe bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında mayın patlaması sonucu, Samsun’un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Tolga Pehlivan şehit oldu. Pehlivan’ın şehadet haberi Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından Gazipaşa Mahallesi’nde yaşayan şehidin babası Sadık Pehlivan ve diğer yakınlarına verildi.
Acı haberi alan aile yıkıldı. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin 1 yıl önce evlendiği ve iki kardeş olduğu öğrenildi. Şehit Astsubay Tolga Pehlivan’ın yarın öğle namazını müteakip Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
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