Şampiyon engelli yüzücüler antrenörsüz kaldı

-YÜRÜME DETAY

-BASIN AÇIKLAMASI ÖNCESİ DETAY

-AHMET ÜNSAL AÇIKLAMA

-ENGELLİ YÜZÜCÜLERİN ŞAMPİYONLUKLARINI ANLATMASI DETAY

-AHMET ÜNSAL AÇIKLAMA



( MANİSA )- Pek çoğu Türkiye şampiyonu olan Manisa’daki 40 engelli yüzücü yaklaşık 4 aydır antrenör olmadığı için yüzemiyor- Engelli yüzücüler ve aileleri Cumhuriyet Meydanında bir araya gelerek sorunun biran önce çözülmesini istedi MANİSA



- Çoğu Türkiye şampiyonu olan Manisa’daki 40 engelli yüzücü yaklaşık 4 aydır yeterli antrenör olmadığı için yüzemiyor. Attıkları kulaçlarla hayata bağlanan engelli yüzücüler ve aileleri Cumhuriyet Meydanında bir araya gelerek sorunun biran önce çözülmesini istedi. Manisa’da aralarında Türkiye şampiyonlarının da olduğu ve hayata yüzerek tutunan engelli yüzücüler yaklaşık 4 aydır yeterli antrenör olmadığı için yüzemedikleri gibi şampiyonlara da hazırlanamıyor. Çocuklarının sağlığının da kötü etkilendiğini öne süren engelli yüzücülerin aileleri antrenör sorununun biran önce çözülmesini isteyerek yetkileri göreve davet etti. Grup adına açıklama yapan Bedensel Engelliler İl Spor Temsilcisi Ahmet Ünsal kendisinin de bir engelli babası olduğunu ve oğlunun yüzme alanında sayısız madalyaları bulunduğunu belirterek antrenör sorunun çözülmesi için toplandıklarını belirtti.

Ünsal, “Burada bulunmamızın birinci nedeni çocuklarımızın yüzme havuzundan antrenör eksikliği nedeniyle kaynaklanan sorunlardan dolayı buradayız. Buradaki çocuklarımız ve daha birçok çocuklarımız takım halinde Türkiye ikincisi ve biz bütün imkansızlıklar halinde bunları meydana getiren bir ekibiz. Birbirimize sarılarak yol alıyoruz. Yalnız bizim iki tane antrenörümüz bir soruşturmadan dolayı görevlerinden alındılar ve bizim çocuklarımız aşağı yukarı 3 buçuk 4 aydır antrenörsüz kaldık. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bize geçici bir antrenör atadı. Genç ve iyi niyetli bir çocuk. Kendisinin bu konuda yetemeyeceğini ve bu kadar çocuğun bir arada geldiği zaman onlara yararlı olamayacağını ve faydalı olamayacağını kendisinden duyduk. İlgili daire müdürlerine, ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü yetkililerine iletmemize rağmen bir türlü uzlaşı sağlanamadı. Bu çocukların her birinin engel grupları var, belirli sorunları var onların da yüzmeye ihtiyacı var, şampiyonalara gitmeye ihtiyaçları var. Bir tek engelli öğretmenle bu aşamaya geldik. Konuya bizzat Vali Mustafa Hakan Güvençer’e giderek aktardım. Valimiz de ‘bundan sonraki süreç için kendimizi hazırlıklı kılamadık’ dedi.

40 tane öğrenci şuanda havuza gidemiyor” dedi.

Konuyu Manisa Büyükşehir Belediyesine ilettiklerini ve onlardaki havuzlardan yararlanmak istediklerini söyleyen Ünsal Manisa Büyükşehir Belediyesinin de engelli yüzücüler için yeterli antrenörü olmadığı için konuya sıcak bakmadığını öne sürdü. “Bizim derdimiz yeterli antrenör” diyen Ünsal açıklamasını şöyle tamamladı: “Biz burada 3 buçuk 4 aydır evlerde oturmayı istemiyoruz. Çocuklarımızda da ciddi rahatsızlıklar meydana gelmeye başladı.

Diğer çocuklarımızda da meydana gelmeye başladı.

Bu nedenle hem biz validen, belediye başkanlarından ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden bu velileri toplayıp onlarla ne yapılabileceğinin stratejisini çizmesi lazım. İnsanlık da bunu gerektiriyor, vicdan da bunu gerektiriyor. Yoksa biz buraya karnavala gelmedik. Bu çocukların yüzmesini sağlayabilecek bir yapıyı sağlamaya geldik. Mutlaka köklü bir çözüm istiyoruz.” Öte yandan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün de antrenör sorununun çözülmesi için çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.

