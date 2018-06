Şampiyon boğalar büyük güreşlere hazır

-Boğa Sahibi Erkan Torun İle Röportaj



- Şampiyon Boğalar, bu yıl Artvin’de 38.'si düzenlenecek Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Boğa güreşlerine hazır hale getirildi.

Boğalar 7 farklı kategoride 1 Temmuz Pazar günü bin 200 rakımlı Kafkasör arenada şampiyon olabilmek için güreşecek. Artvin’de yıl boyunca gerçekleştirilen boğa güreşlerinin finali olarak bilinen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Şampiyon boğalar, festivallerin olmazsa olmazı nefesler kesen güreşlere hazır hale getirilirken, Kafkasör arenada 30 Haziran ve 1 Temmuz’da 7 farklı kategoride gerçekleştirilecek boğa güreşlerinde ise toplam 70 bin TL para ödülü verilecek. Boğalarına büyük önem veren besiciler, ağırlıklarına göre çeşitli kategorilerde yarışacak boğalarını, güreşlerde derece elde edebilmeleri için en iyi şekilde hazırlıyor. Boğalar farklı şekillerde spor yaptırılarak özel olarak besleniyor. 8 yıldır boğa besleyen Erkan Torun, Kafkasör'ün, Artvin ve bölgeyi tanıtan en önemli festival olduğuna işaret ederek “Kafkasör Festivali ve boğa güreşleri bir markadır. Biz boğacılar, büyük özveri gerektiren, maddi külfeti ve zahmeti çok olan boğa yetiştiriciliği ile bu festivale belki de en büyük katkıyı, desteği veriyoruz. Artvin’e sosyal ve ekonomik katkı sağlayan festivallerde vatandaşlara güzel güreşler izletebilmek için boğalarımızı güreşlere hazırlıyoruz" dedi.

Boğa bakımının hem ekonomik hem de zaman açısından bakımlarının çok zor olduğunu ifade eden Torun, “Bütün Boğacı arkadaşlar bu tarz zorluklarla karşılaşıyorlar ama bir gün o festivalde güreştirebilmek için her şeye katlanıyoruz. Boğaların besisi ve sporları çok önemli, eğer bunlara dikkat etmezseniz boğadan istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Bu yüzden her şeyi saati saatine yapmak zorundasınız. Süper Lig'de bir sporcu ne yapıyorsa biz de boğalarımıza aynısını yapıyoruz. Çünkü boğalarında terliyken üşümemesi gerekiyor, ısınmadan spor yapmaması gerekiyor. Kısacası profesyonel bir sporcuda ne var ise boğalarda da aynısını uyguluyoruz” diye konuştu.

Bu yıl Arap, Mermer ve Muhteşem isimli 3 boğasının güreşeceğini kaydeden Erkan Torun, boğaların özel bakım ve antrenmanlara ihtiyacı olduğuna söyleyerek boğalarının bakımlarını ve onları yetiştirmek için hoca tuttuğunu söyledi.



Boğanın antrenörü Cengiz Yanıcı ise boğa yetiştiriciliğinin çok büyük emek ve sabır istediğini vurgulayarak bakımlarının insandan daha zor olduğunu söyledi.



Yanıcı “Boğalara bakmak en başta sabır isteyen bir iş, onlarla çocukla ilgilenir gibi ilgilenmek gerekiyor. Boğaları tanımak, anlamak ister. Bunun okulu da yoktur. Tecrübe ile öğrenirsiniz. Nasıl besleneceği, nasıl hareket ettirileceği, nasıl iletişim kurulacağı hep yaşayarak ve her gün onunla ilgilenerek öğrenilebilecek bir bilgidir" diye konuştu.