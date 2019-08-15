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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Samandağ’da tarihi yerde korkutan yangın

Samandağ’da tarihi yerde korkutan yangın

Yangın yanan yer detay

İtfaiye Aracı Bild Ormanlı Çekim Yangına Müdahale 

-İtfaiye çekimi detay

( HATAY )- Bahçelik alandaki ağaçlar alev alev yandı HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgede bahçelik alanda gece saat 01.00'da yangın çıktı. Bahçelik alanın yakınındaki ormanlık alanı da tehdit eden yangın söndürülmeye çalışılıyor. Kapısuyu Mahallesindeki Roma döneminden kalma tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgede çoğunluğu erik, zeytin ve defne ağaçlarından oluşan bahçelik alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu yetkilileri bildirdi. Ekipler, 2 su tankı ve 10 itfaiye aracıyla yangına müdahale etmeye çalışıyor. Ekipler gece olması nedeniyle çalışmayı karadan sürdürüyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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