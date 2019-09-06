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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Samandağ’da orman yangını kontrol altına alındı

Samandağ’da orman yangını kontrol altına alındı

İtfaiye Detay

Ormanlı Orman Yangını Trol 

-Yangın Detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesinde bulunan ormanlık arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Orman İtfaiye Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
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