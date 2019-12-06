Samandağ'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu

--Otomobil çıkartılışı detay

--Yol detay



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 SB 402 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bahçeye uçtu. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, arabada maddi hasar oluştu.



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