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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Samandağ'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu

Samandağ'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu

-Otomobil detay

Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

--Otomobil çıkartılışı detay
--Yol detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 SB 402 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bahçeye uçtu. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, arabada maddi hasar oluştu.
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