Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Şalvarspor kız futbol takımı, maça şalvar ve çemberleriyle çıktı - ÇANAKKALE

Şalvarspor kız futbol takımı, maça şalvar ve çemberleriyle çıktı - ÇANAKKALE

- Karşılaşma öncesinden görüntüler - Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile röportaj - Karşılaşmadan görüntüler - Maç öncesinden görüntüler - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde üniversitede okuyan kız öğrenciler ile Yörük kızlar, futbol maçı yaptıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde kız futbol takımı Şalvarspor'un oyuncuları, üniversiteli kızlarla yaptıkları maça şalvar ve başlarındaki çemberlerle çıktı.Ayvacık Belediyesinin iş birliğiyle, Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'nda, Yukarıköy kız futbol takımı Şalvarspor ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Kız Futbol Takımı arasında maç düzenlendi.
Belediye Başkanı Mesut Bayram, maç öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür etkinlikleri önemsediklerini söyledi.

Kadınların her kulvarda yer aldığını belirten Bayram, "Kızlarımız, nasıl tarlalarda çalışıyorsa 'Yeşil sahalarda da top koşturabiliriz.' diyor. 'Futboldan da anlarız.' mantığıyla yaklaşıyorlar. Bugün de ÇOMÜ'daki öğrencilerimizle, Ayvacık'a bağlı Yukarıköy'ün, Yörük köyümüzün kızlarıyla bunu ispat etmek için buradayız. Taraftarlar da bekliyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.
Şalvarspor kız futbol takımı, maça şalvar ve başlarındaki çemberlerle çıktı. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma, 2 - 2 sonuçlandı.Maça, Ayvacıklı futbolseverler de ilgi gösterdi.

Futbol Maçı Muhabir Futbol Takımı Kız Öğrenciler Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı