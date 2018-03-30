-Sis ve dağlık alanlardan görüntü

-Çalışma yapan askerler



( SİİRT )- Teröristler sis ve dağlık alandan faydalanarak hain saldırıyı gerçekleştirdi SİİRT



- Siirt'in Eruh ilçesi Ormanardı köyü kırsalında yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlen ve 6 güvenlik korucusunun şehit, 3'ü güvenlik korucusu 4'ü asker 7 güvenlik personelinin yaralandığı hain saldırının yaşandığı bölge görüntülendi. Teröristlerin hain saldırıyı yaptığı Ormanardı köyü kırsalında sabah saatlerinde yoğun bir sis olduğu belirtildi. Dağlık ve engebeli arazide sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesini fırsat bilen teröristler, güvenlik kuvvetlerine hain saldırıyı yaptıktan sonra yine dağlık araziden istifade ederek kaçtı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş kapsamlı olarak başlatılan operasyonların aralıksız devam ettiği bildirildi.



