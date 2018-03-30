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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş'un Babası konuştu

Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş'un Babası konuştu

Protokolün aileye geçmiş olsun temennisi

Güvenlik Güçleri Geçmiş Olsun Hain Saldırı Uzman Çavuş Garnizon Komutanı 

-Belediye Başkanının Gazi ile telefonda görüşmesi
-Baba Nezi Duman ile röportaj

( BALIKESİR )- Baba Nezi Duman:"Şer güçler birlik olarak Türkiye üzerinde oyun oynuyor" BALIKESİR

- Siirt Eruh'ta Ormanardı üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından hain saldırıda Dursunbeyli uzman Çavuş Mehmet Emin Duman yaralandı. Gazi'nin Babasi Nezi Duman, şer güçlerin birlik olarak Türkiye üzerinde oyun oynadığını söyledi.

Sabah saatlerinde Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine bir grup PKK'lı terörist tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlenmişti. Güvenlik güçleri saldırıya anında karşılık verirken,açılan ilk ateşte 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı. Hain saldırıda yaralanan uzman çavuş Mehmet Emin Duman'ın Balıkesir'in Dursunbey İlçesine bağlı İsmailler mahallesinde yaşayana ailesine de haber ulaştı. Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey garnizon komutanı Başar Akın gaz, olan Uzman'ın ailesini ziyaret ettiler. Mehmet Emin Duman'ın durumunun iyi olduğunu ifade eden Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, kolundan ve bacağından yaralanan Uzman Çavuş ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Gazi olan Duman'a geçmiş olsun teöennisini ileten Başkan Bahçavan, ailenin yarın sabah Uçak ile Siir'te hareket edeceği bilgisini de verdi. Gazinin Babası Nezi Duman yaptığı açıklamada "Vatan millet sağolsun, elimde imkanım olsa ben kendimde gideceğim. Oğlumun durumunun iyi olduğunu öğrendik. Allah muhammet ümmetinin yar ve yardımcısı olsun. Şer güçler birlik oldu. Hep ülkemiz üzerinde oyunlar oynuyor. Bize dost görünüp arkamızdan vuruyorlar" dedi.

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