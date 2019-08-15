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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Salda Gölü, bayramda 40 bin tatilci ağırladı

Salda Gölü, bayramda 40 bin tatilci ağırladı

Salda Gölü'ndeki kalabalık

Bayram Tatili Kalaba Alabalık Ziyaretçiler Yardım Talebi 

-Çamur Banyosu
-Sahildeki vatandaş yoğunluğu
-Çamur süren vatandaşla röportaj
-Çamurdaki insanların çamur sürmesi
-Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile röportaj
-Detaylar

( BURDUR -ÖZEL)- Yılbaşından buyana gelen ziyaretçi sayısı 600 bine ulaştı BURDUR

- Burdur’da beyaz kumsalı, berrak suyu ve turkuaz rengiyle ‘Türkiye’nin Maldivler’i’ olarak ünlenen Salda Gölü bayramda tatilcilerin akınına uğradı. Hem özellikle gelen hem de gittikleri tatil bölgelerinden dönüşte bir günlerini Salda Gölü'ne ayıran tatilciler, turkuaz mavinin ve bembeyaz kumsalın tadını çıkardılar. Son yıllarda yapılan yatırımlar, koruma önlemleri ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra tanıtım çalışmalarıyla bilinirliği artan ve 'Millet Bahçesi' projesi ile gündeme gelen Salda Gölü, dört günlük bayram boyunca tatilcilerin gözdesi oldu. Yıl başından bu yana 600 bini aşan ziyaretçi ağırlayan Salda Gölü, bayram tatilinde de vazgeçilmez rotalar arasında yerini aldı. Salda Plajı'nda kil havuzlarına giren vatandaşlar da kil banyosu yapmayı ihmal etmedi.Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel yaptığı açıklamada, "5 bin nüfuslu ilçe 40 bin kişiye çıktı. Devletten acil destek bekliyoruz" diyerek yardım talebinde bulundu. 27 yıldır belediye olarak halk plajında hizmet verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şenel, “Gölün korunması için ilçe merkezine yapılacak olan imara açık alanlara konaklama yerleri yapılıp Salda Gölü daha iyi korunacaktır. Buraya gelen ziyaretçilerimize yeterince hizmet veremiyoruz” diye konuştu.
Belediyenin temizlik ekiplerini halkın yoğun olduğu özellikle Salda Gölü çevresinde görevlendirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Şenel, “5 bin nüfuslu ilçe merkezi yazın 40 bini buluyor. Temizlik çalışanlarımız hizmet vermekte güçlük çekiyor. Yetkililerin bu konuda bizlere destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

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