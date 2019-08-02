Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Salahaddin Eyyubi Camii kullanıma açıldı

Salahaddin Eyyubi Camii kullanıma açıldı

Vali Gündüzöz’ün köylüler ile bir araya gelmesi

Organik Tarım Tarım Kaldırımlar İçme Suyu Askeri Personel 

-Vali Gündüzöz’ün korucu ve askerlerle bir araya gelmesi
-Cami açılışından detay
-Vali Gündüzöz’ün konuşması

( MUŞ )- Asker ve korucuları ziyaret eden Muş Valisi İlker Gündüzöz:- “Şehirlerden daha düzenli bir kırsal alan olacak, köyler olacak” MUŞ

- Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, merkeze bağlı Ağıllı köyünde yapımı tamamlanan Salahaddin Eyyubi Camii’nin açılışını gerçekleştirdi. Camii açılışı öncesi ilk olarak Üçevler Jandarma Karakol Komutanlığında görevli personelleri ziyaret eden Vali Gündüzöz’e; AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ve kamu kurum amirleri eşlik etti. Burada bir süre askeri personelle sohbet eden Vali Gündüzöz, daha sonra güvenlik korucularıyla bir araya gelerek görevlerinde başarı dileklerinde bulundu. Daha sonra Ağıllı köyüne gelen heyet, burada dualar eşliğinde Salahaddin Eyyubi Camii’nin açılışını gerçekleştirerek ilk Cuma namazını eda etti. Namaz çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, yapımı tamamlanarak ibadete açılan Salahaddin Eyyubi Camii’nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesi durumunda Muş’un arzu edilen yerin ötesine geçeceğini ifade eden Vali Gündüzöz, “Köy nüfusları geçen sayıma göre arttı. Sonuç itibariyle köyler zaten şehirlerin şişmesiyle olur bir şey değil. Şehirler şiştiği zaman trafik sıkışıklığı var, gürültü var ve bir de şehrin maliyeti var, insan maliyetleri söz konusu. Hem görülür maliyetler var hem de görülmeyen maliyetler var. Oysaki gelişen ekonomilerde de aynı seyir izlenmiş. Önce şehirler büyümüş ardından yine belli bir kesim kırsala doğru kaymış. Çünkü burada her şey tabii, organik tarım söz konusu, her şey daha temiz. Önemli olan huzur ve kırsal altyapının da tesis edilmesi. Kırsal altyapıda her geçen gün daha da iyiye gidiyor” dedi.
“Şehirlerden daha düzenli köyler olacak” Kırsal alanların KÖYDES ile geliştiğini anlatan Vali Gündüzöz, “Bizim KÖYDES projemiz var. 40 milyon lira civarında para harcıyoruz burada. Her yıl bu para harcanıyor. Dolayısıyla çok önemli adımlar atıldı. Yollarımız yine bu yıl da yapılmaya devam ediliyor. Bu yıl 1 ve 2. kat asfalt çalışmaları ve bunun yanında köy içi ve meydan düzenlemeleri, kaldırımlar, kilitli parke imalatları ve içme suyu tesisleri de bu yıl inşaat sezonunda başladı.
Belki şehirlerden daha düzenli bir kırsal alan olacak, köyler olacak. Bunun için bu temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra kırsal alanda daha güzel çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı