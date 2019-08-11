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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Sakaryalılar, Kurban bayramı namazını Demokrasi meydanında kıldı

Sakaryalılar, Kurban bayramı namazını Demokrasi meydanında kıldı

BAYRAM NAMAZI KILINMASI

Sabah Namazı Kurban Bayramı Karya Bayram Namazı 

-ÇEŞİTLİ AÇILAR DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakaryalı vatandaşlar “Seccadeni Al da Gel" teması ile kurban bayramı namazını Demokrasi meydanında kıldı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in önerisi ile Sakaryalılar ilk kez Demokrasi Meydanında bayram namazı kıldı. Kurban Bayramı öncesi "Seccadeni Al da Gel" temasıyla başlatılan etkinlikte çok sayıda Sakaryalı vatandaş Demokrasi meydanında ilk önce sabah namazını daha sonrada kurban bayramı namazını kıldı. Kurban bayramı namazını Orhan Cami İmamı Alaattin Beşel kıldırdı. Demokrasi Meydanında kılınan bayram namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık ve çok sayıda Sakaryalı katıldı.
Namaz sonrası protokol ve Sakaryalı vatandaşlar bayramlaştı.
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