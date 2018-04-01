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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Sakaryalı aileler çocuk parklarına güvenlik kamerası konulmasını istiyor

Sakaryalı aileler çocuk parklarına güvenlik kamerası konulmasını istiyor

PARKLAR GENİŞ DETAY

Cinsel İstismar Güvenlik Kamerası Ebeveyn Kaçırılma Çocuk Parkı 

-ÇOCUKLARIN PARKLARDA OYNAMASI DETAY
-KONUYLA İLGİLİ ANONS ÇEKİLMESİ
-ANNE VE BABALARDAN AÇIKLAMA

( SAKARYA - ÖZEL - HD)- Anne Özlem Yumak: "Biz başındayken bile tedirgin bir şekilde duruyoruz. Bende bu çağrıya kulak vererek destekliyorum" SAKARYA

- Anne ve babalar çocukların parkta güvenli bir şekilde oynaması için başlatılan çağrıya destek verdi. Anne Özlem Yumak yaptığı açıklamada, "Biz başındayken bile tedirgin bir şekilde duruyoruz. Bende bu çağrıya kulak vererek destekliyorum" dedi.
Sakarya'da yaşayan anne ve babalardan İhlas Haber Ajansı

, Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber’in 'Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun' çağrısına destek geldi. Çocuklarının çocuk parkında güvenle oynaması ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için güvenlik kamerası gibi tedbirlerin bir an önce alınmasını istedi. Çocuk parklarına takılacak olan güvenlik kameraları, çocuklara karşı işlenecek cinsel istismar, taciz, kaçırılma gibi olayların önüne geçecek ve suçluların tespit edilebilmesinde yardımcı olacak. Çocuklar ise parklara güvenle gelebilmeleri için güvenlik kameraları takılmasını istedi. "Güvenlik kameraları konularak çözüleceğini düşünüyorum" Çocuklarını hava alması için Kent park'a getiren Anne Özlem Yumak yaptığı açıklamada, "Çocuklarım eğlensin diye Kent park'a getirdim. Her zaman güvenle çocuklarımı parka gönderemiyorum. Bazen kötü niyetli insanların burada gezindiğini görüyoruz. Yanında ben olmadan asla çocuğumu park gibi bir yere göndermem mümkün değil. Biz başındayken bile tedirgin bir şekilde duruyoruz. Çünkü çocuk gözünüzün önünden bir an bile uzaklaşsa kötü bir şeye maruz kalabileceğinden endişeleniyoruz. Bununda en iyi yolunun belirli bölgelere güvenlik kameraları konularak çözüleceğini düşünüyorum. Bende bu çağrıya kulak vererek destekliyorum" derken, bir diğer anne Yasemin Sezer, "Benimde 5 yaşında bir kızım var. Çocuk parklarına güvenlik kamerası takılsın çağrısına bende destek veriyorum. İlk başta da çocuk istismarlarına karşı da acil tedbir alınmasını istiyorum. Bütün anne ve babalardan bu çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun çağrısına destek vermesini istiyorum" şeklinde konuştu.
"Hem avantaj ve güvenlidir" Hafta sonunu çocuklarını çocuk parkına getirdiğini belirten Yılmaz Kırbaç ise yaptığı açıklamada, "Belediyelerin özellikle son zamanlarda özellikle Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi ve Serdivan Belediyesi park anlamında yapmış olduğu çalışmalar için belediyelere teşekkür etmek istiyoruz. Çocukların ve ailelerin daha rahat akılda herhangi bir soru işaretleri kalmaması adına güvenli bir şekilde oynamaları, bizim ebeveynlerin olarak rahat hareket etmeler için güvenlik kameraları konulması hem avantaj ve güvenlidir" diye konuştu.
(RŞ-
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