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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sakarya'dan çaldıkları çelik kasayla Ankara'da yakalandılar

Sakarya'dan çaldıkları çelik kasayla Ankara'da yakalandılar

Polis kamerası görüntüleri

Akalan Kamera Harekete Geç Hırsız Irak 

-Şüpheliler detaylar (asayiş şubeden çıkarılışları)
-Çelik kasa detay

( SAKARYA )- Sakarya polisi çelik kasa hırsızlarının peşini bırakmadı: 3 gözaltı SAKARYA

- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ilçesinden çelik kasaları çalarak hırsızlık yapan 3 şüpheli Ankara’da yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınarak Sakarya’ya getirilen 3 şüpheli emniyete tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adapazarı ilçesinde gece geç saatlerde birçok ikametten çelik kasa çalan şüphelilerin peşine düştü. Yürütülen çalışmalar ve incelenen güvenlik kamera görüntüleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişileri çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan H.D. (37), Ö.Ü. (37) ve R.İ. (31) isimli şüpheliler oldukları tespit edildi. Şüphelilerin Ankara iline kaçtığını da tespit eden ekipler harekete geçti. Ankara ilinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, Adapazarı'ndan çalınan çelik kasa Ankara ilinin merkezinden uzak olan boş bir arazide açılmış vaziyette ele geçirilirken, Sakarya'ya getirilen şüpheliler ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (BCT-
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