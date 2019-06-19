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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sakarya'daki sağanak - Sakarya Valisi Nayir - SAKARYA

Sakarya'daki sağanak - Sakarya Valisi Nayir - SAKARYA

- Genel görüntüler - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in konuşması - Havadan görüntüler Sakarya 'daki sağanak - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: - "Gece iki taraflı olarak kara yolu açıldı. Oradaki temizlik çalışmaları devam edecek. Varsa ihbarlar, arazilerde hasar tespit çalışmaları bugün devam edecek"SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya 'da etkili olan sağanak nedeniyle dün ulaşıma kapanan D - 650 Sakarya - Bilecik kara yolunun gece iki taraflı olarak açıldığını, yoldaki temizlik çalışmalarının ise devam edeceğini belirtti.
Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede olumsuz herhangi bir durumun olmadığını söyledi.

"Gece iki taraflı olarak kara yolu açıldı." diyen Vali Nayir, yoldaki temizlik çalışmalarının ise devam edeceğini, ihbarlar varsa arazilerde hasar tespit çalışmalarının sürdürüleceğini aktardı.Geyve Dereköy Mahallesi muhtarı Süleyman Ortaç da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle köyün yukarısındaki dereden sel meydana geldiğini ifade etti.
Evlerde su baskınları yaşandığını aktaran Ortaç, şöyle konuştu:"Demir yolumuz kullanılamaz hale gelmişti, temizlik çalışmaları yapılıyor tek hat üzerinden açıldı. Görevliler gece saatlerinde temizlik çalışmalarını yaptı. Ellerinden gelen çabayı gösterdiler, hat açıldı. Derenin tıkalı yerleri de açıldı. Köyün evlerinde hasarımız var ama can kaybımız yok. Ona dua edeceğiz."Mahalle sakini Mustafa Acar ise akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası evinin önündeki arabalarını güvenli bir bölgeye çekmek için dışarı çıktığını belirterek, "Aracımı almak için dışarı çıktığımda dere patladı arabayı aldım 200 metre yukarıya bırakıp geri döndüğümde dere yoldan bir metre dışarıda akar hale gelmişti. Selle gelen ağaç kökleri, dallarla tren yolu da kapandı. Köyün dere kenarındaki evlerin 7 - 8 tanesine su girdi." ifadelerini kullandı.Dün kentte etkili olan sağanak sonrasında D - 650 Sakarya - Bilecik kara yolunun Sakarya Nehri kenarında bulunan Dereköy ve Karaçam mevkilerinde su baskınları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Taşkın sularının taşıdığı molozların bölgeden geçen rayları kaplaması nedeniyle Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında seferler geçici olarak durdurulmuş, bölgede yapılan çalışmaların ardından saat 02.48'de yeniden açılmıştı.

Karya Muhabir Barla Hasar Tespit Irak 

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