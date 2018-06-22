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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Sakarya'daki cinayet - Bekirpaşa Camisi imamını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - SAKARYA

Sakarya'daki cinayet - Bekirpaşa Camisi imamını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - SAKARYA

- Sakarya 'daki cinayet - Bekirpaşa Camisi imamı - Zanlının Adliyeye sevk edilmesi Sakarya 'daki cinayet - Erenler ilçesinde Bekirpaşa Camisi imamını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - İmamın cenazesi, 25 yıldır görev yaptığı camide imam kardeşi Cemal Güldü tarafından kıldırılan namazın ardından toprağa verildiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Erenler ilçesinde Bekirpaşa Camisi imamını öldürdüğü iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Bekirpaşa Mahallesi Söğüt Caddesi 65. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle Bekirpaşa Camisi imamı Ahmet Güldü'yü (54) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İ.T'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlının işlemleri sürüyor. - İmamın cenazesi toprağa verildiBu arada Bekirpaşa Camisi imamı Güldü'nün cenazesi, 25 yıldır görev yaptığı camiye getirildi.
Burada imam Güldü'nün çocukları Yusuf, Yunus ve Ayşe taziyeleri kabul etti.Güldü'nün cenazesi, imam kardeşi Cemal Güldü tarafından kıldırılan namazın ardından mahallelinin isteği üzerine Çaykışla Camisi'ne götürüldü. Burada da ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Güldü'nün cenazesi, Çaykışla Mezarlığı'na defnedildi.Bekirpaşa Camisi imamı Ahmet Güldü, dün İ.T'nin (40) evine gitmişti. İ.T, henüz belirlenemeyen nedenle Güldü'ye evinden aldığı av tüfeğiyle ateş etmişti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Güldü'nün hayatını kaybettiğini belirlemiş, şüpheli İ.T, gözaltına alınmıştı.

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