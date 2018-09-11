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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
'Sakarya'da şarbon şüphesi ile araştırılan kimse yok' - SAKARYA

'Sakarya'da şarbon şüphesi ile araştırılan kimse yok' - SAKARYA

" Sakarya 'da şarbon şüphesi ile araştırılan kimse yok" - SAKARYA - Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun açıklamaları" Sakarya 'da şarbon şüphesi ile araştırılan kimse yok" - Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu - "Şu ana kadar Sakarya 'da sağlık kuruluşlarımıza başvuran insanlardan şarbon teşhisi konan, şarbon şüphesi ile araştırılan kimse yok"SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, medyada yer alan şarbon şüphesi haberlerine ilişkin, "Şu ana kadar Sakarya 'da sağlık kuruluşlarımıza başvuran insanlardan şarbon teşhisi konan, şarbon şüphesi ile araştırılan kimse yok." dedi.
Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki yerel medyada çıkan "şarbon şüphesi" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Haberlere okuyucuların da yorum yaptığını aktaran Balkanlıoğlu, şarbon şüphesi oluştuğu durumlarda gerekli tetkiklerin, Valilik tarafından tarım ve sağlık il müdürlüklerince yapıldığını kaydetti.
Sakarya 'da da yerel medyada yer alan haberlerin ardından gerekli incelemelerin yapıldığını anlatan Balkanlıoğlu, "Şarbon vakası, ihbarı mecburi bir hastalık, hem hayvanlar hem de insanlar açısından. En ufak bir vaka olsa hayvanların olduğu bölge karantina altına alınıyor, insanlar açısından da ihbarı mecbur hastalık olduğu için ilgili bakanlığa kadar bildiriliyor. Gerek İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri gerekse İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Sakarya 'da çok şükür şu ana kadar bir şarbon vakası yok, rastlanmadı." ifadelerini kullandı.Balkanlıoğlu, dedikoduları, çevrede duyulan teyit edilmemiş haberleri ' Sakarya 'da şarbon var' diye yaymanın da doğru olmadığını dile getirerek, basın mensuplarından, böyle bir duyum geldiğinde teyit almaları ricasında bulunarak, "Bunlar vatandaşın sağlığı ve ülke ekonomisi açısından önemli." dedi.
Vücudunda herhangi bir yara olan vatandaşların, özellikle hayvanlarla haşır neşir olan insanların sağlık kuruluşuna başvurmaları halinde en kötü ihtimaller elemine edilerek teşhis için çabalandığını vurgulayan Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:"Bunların başında şarbon vakası var. 'Bu yara acaba şarbon mu?' ihtimaliyle tetkik ediliyor. O elendikten sonra diğer şeylere bakılıyor. Dolayısıyla Sakarya 'da şarbon şüphesi ile incelenmiş bir vaka bile yok. Şu ana kadar Sakarya 'da sağlık kuruluşlarımıza başvuran insanlardan şarbon teşhisi konan, şarbon şüphesi ile araştırılan kimse yok. Çünkü o konudaki birkaç yaralanma olaylarındaki emareler izler, şarbonu gösterecek mahiyette çıkmadı."

Hastalık Karantina Tarım Muhabir Basın Mensupları 

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