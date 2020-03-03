Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Sakarya’da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralı

Sakarya’da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralı

Yaralıların görüntüleri

İlk Müdahale Hastane Okul Servisi Sağlık Ekipleri Servis Şoförü 

-Kaza yapan araçlar detaylar
-Kaza bölgesi detaylar

( SAKARYA )- Kaza sonrası servis şoförü darp edildi SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası ise servis şoförü çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Kaza, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Dibektaş Caddesi Ak Sokak’ta 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, Ahmet O. idaresindeki 54 S 0615 plakalı okul servisi ile Ayşe K. idaresindeki 54 BS 957 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sırasında otomobil sürücüsü Ayşe K. ve çocuğu ile birlikte servis şoförü ve serviste bulunan 3 çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, servis şoförü A.O. çevredeki vatandaşlar tarafından aracı hızlı sürdüğü iddiasıyla darp edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (BCT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralıKütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı