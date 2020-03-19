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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sakarya'da kar yağışı

Sakarya'da kar yağışı

- Hendek ilçesinin çeşitli noktalarından kar yağışı görüntüsüSAKARYA (AA) - Bolu ve Düzce'nin ardından Sakarya 'da da kar yağışı başladı.
Hendek ilçesi kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.Güneşli günün ardından kentte etkisini gösteren yağışla araçlar beyaza büründü.Zaman zaman karla karışık yağmurla beyaz örtünün etkisinin kırıldığı kentin Dikmen Yaylası gibi yüksek kesimlerinde ise kar yağışı devam ediyor.Akyazı, Pamukova, Geyve ve Taraklı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Karya Kar Yağışı Irak 

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