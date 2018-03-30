Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Sakarya’da aranması bulunan 18 şahıs tutuklandı

Sakarya’da aranması bulunan 18 şahıs tutuklandı

ŞAHISLARIN EMNİYETTEN ÇIKARILIŞI DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

Para Cezası Akalan Hapis Cezası Yaralama Suçu Hırsız 


- Sakarya’da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Polis ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 12 şahıs ile, yağma suçundan 23 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan K.Ş., isimli şahıs, bilişim yoluyla hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan U.K. isimli şahıs, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C. K. isimli bayan şahıs, yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan L.K. isimli şahış, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.B.U. isimli şahıs, 6 suçtan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile 6 bin TL para cezası bulunan M.A isimli toplamda 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı