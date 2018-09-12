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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sahtecilik ve kaçakçılık operasyonu - GAZİANTEP

Sahtecilik ve kaçakçılık operasyonu - GAZİANTEP

- Ele geçirilen Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait sahte mühürler ile diğer malzemeler Gaziantep 'te sahtecilik ve kaçakçılık operasyonu - Çok sayıda sahte mühür ve banknot ile 30 ton kaçak çay ele geçirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte mühür ve banknot ile 30 ton kaçak çay ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün satan, sahtecilik yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar neticesinde, kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait sahte 76 mühür, 30 ton kaçak çay, 136 dijital kamera, 69 sahte 25 bin Irak dinarı, 40 A4 kağıdına basılı vaziyette sahte 100 dolar banknotları, sahte dolar basımında kullanılan çok sayıda şablon filigram ve hologram, pozlama, lazer baskı ve kesim aletleri, 4 çay presleme ve paketleme makinesi, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile 1 bilgisayar ele geçirildi.Kaçakçılık ve sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.

Jandarma Kaçakçılık Operasyonu Hologram Kurusıkı Tabanca Kaçakçılık 

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