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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Sahteciliğe yönelik operasyon - İSTANBUL

Sahteciliğe yönelik operasyon - İSTANBUL

- Operasyondan görüntüler - Ele geçirilenlerin görüntüleri - Sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve belge düzenleyerek aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve belge düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekipleri, sahtecilik yaptıkları belirlenen 2 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.Jandarma ekiplerince, Bakırköy'de bir matbaaya düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.Matbaada yapılan aramada, çok miktarda sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık belgeleri, özel güvenlik kartları ve üniversitelere ait güvenlik hologramları ile sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ve baskı malzemesi ele geçirildiŞüphelilerin, aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilere sahte kimlik, pasaport ve belge düzenledikleri, bu kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardımcı oldukları iddia edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Sürücü Belgesi Nüfus Cüzdanı Özel Güvenlik Sahte Kimlik Terör Örgütü 

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