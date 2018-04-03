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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Sahte rapor şebekesine operasyonda gözaltı sayısı 35’e yükseldi

Sahte rapor şebekesine operasyonda gözaltı sayısı 35’e yükseldi

Polis kamerasından operasyon anı

Polis Kamerası Sağlık Raporu Engelli Vatandaş Pompalı Tüfek Erken Emeklilik 

-Yakalanan sahte raporlar ve ilaç listeleri
-Tabanca ve pompalı tüfekler
-Emniyetin dış görüntüsü
-detaylar

( İSTANBUL )- Engel oranı düşük kişilere sahte ve usulsüz engelli raporu temin ettikleri belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 35’e yükseldi- Şebekenin, bu yöntemle yaklaşık 300 kişiye rapor aldırdıkları ortaya çıkarken, yapılan operasyonun polis kamerasından görüntüleri ortaya çıktı İSTANBUL

- İstanbul polisinin, sahte ve usulsüz engelli raporu düzenleyen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 35’e yükseldi. Şebekenin, bu yöntemle yaklaşık 300 kişiye rapor aldırdıkları ortaya çıkarken, yapılan operasyonun polis kamerasından görüntüleri ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında engel oranı düşük vatandaşlara sahte ve usulsüz engelli raporu alan bir suç şebekesini takibe almış, başta İstanbul olmak üzere Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce’de eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Sahte ve usulsüz engelli raporu alarak erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantaj ve hizmetlerden usulsüz yarar sağladıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltı sayısının 35’e yükseldiği öğrenildi. Örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet ve sahtecilik suçları işleyerek kamuoyunu zarara uğrattıkları tespit edilen 44 şüpheliden 35’i yakalanırken, firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
Operasyonun İstanbul ayağında Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer ve Bakırköy olmak üzere toplam 16 ilçede 48 adrese girildi. Öte yandan şebeke üyelerinin, seçtikleri hedef kişileri sağlıklı ya da engelli oranı düşük olmasına karşın engel oranlarını yükseltebilmek için ilaç takviyesi yaptıkları tespit edilmiş, glikoz içirdikleri ve siyah zeytin yedirdikleri belirlenmişti. Bu ve benzeri yöntemler ile sağlık kuruluna çıkarılacak kişileri yönlendirme yaparak rapor alacakları hastalıklar ile alakalı bilgi verdikleri ileri sürülen şebeke üyelerinin, kurulları yanlış yönlendirerek sahte ve usulsüz engelli raporu aldırıp, erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan hak ve hizmetlerden yararlandırılması yönünde suç işleyerek haksız kazanç sağladıkları ve kamu kurumlarını zarara uğrattıkları kaydedildi. Diğer yandan Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Emniyet ekiplerinin adreslere yapılan baskın ve aramalarda ele geçirilen sağlık raporu görüntüleri ile ilaçlar kayda geçildi. Bu arada gözaltındaki 35 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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