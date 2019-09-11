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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sahte MİT'çiye gözaltı - Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - İSTANBUL

Sahte MİT'çiye gözaltı - Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - İSTANBUL

- Adliyeden detaylar - Ahmet Çetin'in açıklamalarıİSTANBUL - Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak sahte evrakla bir iş insanına sattığı TOKİ arazisinden 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen Ahmet Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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