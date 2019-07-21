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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Sahte içkiden bir ölüm daha

Sahte içkiden bir ölüm daha

Balcalı Hastanesi dış görüntüsü

Hastane Cenaze Gözyaşı Hastane Bahçesi 

-Ağlayan yakınları
-Ölen Adem Durmaz'ın fotoğrafları

( ADANA )- Adana'da metil alkolden zehirlenenlerin sayısı 12'ye yükseldi ADANA

- Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, geçen hafta içerisinde evinde rahatsızlanan Adem Durmuz, ailesi tarafından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine götürüldü. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Adem Durmaz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adem Durmaz'ın yakınları acı haberi alınca hastane bahçesinde gözyaşı döküp ağıt yaktı. İçkisini her zaman evinde yaptığı öğrenilen Durmaz'ın her zaman aldığı yerde etil alkol kalmadığı için başka yerden satın aldığı alkolün metil alkol olduğu anlaşıldı. Durmaz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırdırldı. 1 Temmuz'dan bugüne Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
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