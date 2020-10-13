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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Sahte içki operasyonunda tutuklu sayısı 4'e çıktı

Sahte içki operasyonunda tutuklu sayısı 4'e çıktı

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-Ele geçirilen malzemeler
-Arşiv-

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'de gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda tutuklanan 1 kişi ve sonrasında gözaltına alınan 3 kişide sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kırıkkale ve İzmir'de ortaya çıkan sahte içki faciasının ardından düğmeye basan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda iş yeri ve depoya baskın yaptı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçak içki operasyonununda 2 bin 800 şişe etil alkol, 450 adet anason, 50 şişe el yapımı rakı, 10 litre el yapımı votka, 4 litre el yapımı rakı, 47 adet 5 litrelik etil alkol, 4 adet 5 litrelik bidonlarda şarap, 50 adet 0,5 milim şişeler içerisinde sahte alkol, 3 adet 5 litrelik bidonlarda votka, 3 adet 5 litrelik bidonlarda rakı ve 25 adet satışa hazır vaziyette boş şişe ele geçirilmiş, olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi de gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3 şahısta akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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