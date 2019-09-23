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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sahte içki operasyonu - İSTANBUL

Sahte içki operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan görüntüler İstanbul 'da sahte içki operasyonu - Bağcılar'da sahte alkol üreten yerlere metil alkol temin eden bir depoya düzenlenen baskında yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi - Depoda bulunan bir kişi gözaltına alınırken polis ekiplerinin adresteki incelemesi sürüyorİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten yerlere metil alkol temin eden Bağcılar'daki bir adresi takibe aldı.Yapılan çalışmanın ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirdi.Depoda bulunan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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