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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sahte içki operasyonu - ADANA

Sahte içki operasyonu - ADANA

- Polis ekiplerinin evde incelemeleri - sahte içki yapımında kullanılan malzemeler - Ele geçirilen içkilerden görüntü Adana 'da sahte içki operasyonu - Operasyonda, bin 900 litre fermente edilmiş içki, 105 litre etil alkol ve 41 litre satışa hazır alkollü içki ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen operasyonda bin 900 litre fermente edilmiş içki, 105 litre etil alkol ve 41 litre satışa hazır alkollü içki bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde bir evde sahte alkol satıldığı bilgisine ulaştı.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin 900 litre fermente edilmiş içki, 105 litre etil alkol ve 41 litre satışa hazır alkollü içki ele geçirdi.Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ş. ve N.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sahte İçki Alkollü İçki Sahte İçki Operasyonu Irak 

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