Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sahte içki imalathanesine operasyon - ADANA

Sahte içki imalathanesine operasyon - ADANA

- Polisin imalathanede incelemede bulunması - Sahte içkinin dolu varillerden görüntü - Sahte içkinin dökülmesi Adana 'da sahte içki imalathanesine operasyon - Merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir evde 2 bin litre sahte rakı ele geçirildi - Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen evde 2 bin litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin litresi satışa hazır 2 bin litre sahte rakı ele geçirdi.Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli Ş.A'yı gözaltına aldı, sahte rakıları da imha etti.Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Sahte İçki Bild İmalathane Sahte Rakı 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı