Sahte evraklarla insan kaçakçılığı yapan çete, polisin 6 aylık takibi sonrası çökertildi

- Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık takip sonrasında sahte kayıt belgeleriyle insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Türkiye, İran, Suriye ve Irak uyruklu çeteye operasyonda düzenledi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aydır devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İstanbul’dan 2 araç ile Suriye uyruklu şahısların Kastamonu’ya getirildiğinin tespit edilmesi üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) düğmeye bastı. Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde Suriye uyruklu bir kişinin kullandığı araca Kastamonu KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu 14 kişi yakalandı. Ekipler, yaptıkları incelemede 14 Suriye uyruklu kişinin adlarına düzenlenmiş sahte kayıt belgeleri ele geçirdi. Yakalanan Suriye uyruklu 14 kişi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek ifadelerine başvuruldu. Yapılan sorgulamanın ardından 14 Suriye uyruklu şahıs, Suriye uyruklu M.E. isimli şahıs tarafından 800 ila 3 bin TL karşılığında anlaştıklarını ve buna karşılık İstanbul’dan Kastamonu’ya getirildiklerini belirttiler. Yakalanan şahısların ifadeleri doğrultusunda harekete geçen Kastamonu KOM ekipleri, Suriye uyruklu M.E, Y.E. ve S.E’yi düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin ardından Kastamonu’da ikamet eden Irak uyruklu Q.M.H.A. isimli şahıs tarafından para karşılığı sahte kira sözleşmeleri temin edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Irak uyruklu Q.M.H.A’nin tespit edilen iş yerinde yaptıkları aramada çok sayıda yabancı uyruklu şahıs adına düzenlenmiş kira kontratları ele geçirdi. Soruşturma savcısının talimatları doğrultusunda Kastamonu KOM ekipleri, eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda H.K. ve G.B. ile İran uyruklu F.M’yi de gözaltına aldı. Zanlıların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda farklı adreslere ait faturalar, yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş kira kontratları ve dijital materyallere el konuldu. Operasyonlarda H.K. ve G.B. ile İran uyruklu F.M. ve Suriye uyruklu M.E, Y.E, S.E, K.J. ve Irak uyruklu Q.M.H.A. ile 4 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye, Suriye, Irak ve İran uyruklu toplam 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri halen devam ediyor. Öte yandan KOM ekiplerinin operasyonunda yakalanan 14 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ise, Kastamonu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



