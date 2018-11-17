Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi temel atma töreni Kadıköy’de gerçekleşti Haberi

-Başkan Aykurt Nuhoğlu röportajı

-Sanatçı Özge Özder ve Yeliz röportajı

-Katılımcılardan görüntü

-Temel atmadan görüntü

-Balonlardan görüntü



( İSTANBUL )- Törende mama ve su kaplarından oluşan müzik aletleriyle mini konser verildi İSTANBUL



- Kadıköy Belediyesi tarafından ‘Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törenden önce mama, su kapları ve puset ile çalınan müzik ise katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Kadıköy Belediyesi tarafından yapımı 5 buçuk ay sürmesi planlanan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nin temel atması bugün düzenlenen program ile gerçekleştirildi.

Temel atma törenine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yanı sıra birçok sanatçı da katıldı.

Temel atma töreninden önce ise mama ve su kaplarından oluşan orkestrayla konser verildi.

Ardından konuşmalar gerçekleşti ve sonrasında protokol, STK temsilcileri ve sanatçılar, hep birlikte düğmeye basarak tesisin temel atma startını verdi. Tanı, tedavi, operasyon, kimliklendirme, sahiplendirme ve aşılama işlemlerinin yapılabileceği tesiste 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında rehabilite hizmeti sağlanacak. Bin 970 metrekarelik alana kurulan tesis 3 kat olarak projelendirdi ve bin metrekarelik hayvanların dolaşabileceği yeşil alan olarak tasarlandı. “Bu bizim bir eksikliğimizdi tamamladık” Böyle bir tesisin eksiklik olduğunu dile getiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Doğada onların da yaşamaya hakları var. İhtiyaçlarının karşılanmasına hakları var. Onların haklarını gözeterek bu merkezi burada açtık. Kısırlaştırma dahil olmak üzere her tedavinin yapıldığı bir merkez olacak. Bu bizim bir eksiğimizdi, o eksiğimizi tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“Bu tip yerlerin daha da çoğalmasını istiyorum” Hayvanlar için yapılan tesislerin daha da çoğalmasını isteyen ünlü şarkıcı Yeliz, “Başkanımız Aykurt Bey muhteşem bir işe temel attı bugün. Ben ve benim gibi bir sürü Kadıköylü çok mutlu. Uğraşan bir sanatçı olarak aklımızı yitirmiş durumdayız sokak hayvanlarıyla, yapılan işkencelerle. Ama en azından bu tip yerlerin daha da çoğalmasını istiyorum” dedi.

“Hayırlı olmasını diliyorum” Tesisin hayırlı olmasını dileyen ünlü oyuncu Özge Özder ise, “Kadıköy halkının da belediyenin de hayvanlara davranış biçimi her zaman ülkemize örnek teşkil edecek türdendi. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Bu tip yerlerin gerçekten rehabilitasyon ve muhtaç hayvanların sağlık sorunlarına çözüm üreten yerler olmasını ve hapishane olmamasını, onları esir eden yerler olmamasını diliyorum” dedi.



