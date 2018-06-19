Sahipsiz hastaya hastane sahip çıktı

-Ahmet Özcan ile röportaj

-Ahmet Özcan doktoru ve başhekim

-Doktor Deniz Gürler ile röportaj

-Başhekim Eda Türe ile röportaj

-Hastanenin dış görüntüsü

-Ahmet Özcan'ın hastanede güvenlik kamerası görüntüsü

-Ahmet Özcan'ın saç sakal karışık fotoğrafı



( SAMSUN -ÖZEL-HD) SAMSUN



- Samsun'da hastanenin acil servisinde tekerlekli sandalye üzerinde hayatını sürdüren ve sol ayağı çürüyen sahipsiz yaşlı adama hastane yönetimi sahip çıktı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisini uzun zamandır mesken tutan Bodrum nüfusuna kayıtlı 57 yaşındaki Ahmet Özcan'nın tekerlekli sandalye üzerinde hayatını sürdürmesi ve yakınlarının sahip çıkmaması üzerine yaşantısı görenlerin yürüklerini burkuyordu. Dilenen ve sol ayağı enfeksiyon kaptığı için çürümeye başlayan Ahmet Özcan, acil servisteki ikna edilerek pansumanın dışında tedaviyi kabul etmedi. Saçı sakalına karışan ve yıkanmadığı için etrafa da koku saçan Ahmet Özcan için Samsun Sağlık Müdürlüğü ile hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Eda Türe harekete geçti. Başhekim Eda Türe, önce Ahmet Özcan'ı tedaviye ikna etti ve ardından da yıkanıp saçı sakalı berber tarafından kestirilen Ahmet Özcan, hastaneye yatışı sağlanıp çürüyen sol ayağı kesildi. Ahmet Özcan, "Şu anda tedavim iyi gidiyor. Sağlık açısından, bakım açısından, yemek açısından hastaneden memnunun. Allah'a çok şükürler olsun. Devlet bana bakıyor" dedi.

Başhekim Eda Türe ise, "Ahmet Özcan acil serviste yapılan tedaviye direnç gösteren bir hasta. En son ortopedi uzmanı arkadaşlarda görüşüp kendisini tedaviye ikna ettik. 5 gün önce ameliyatı yapıldı. Şuan itibariyle sağlığı gayet iyi. İlerleyen dönemde de inşallah kendisini bakım evine yerleştirip süreci tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Dr. Deniz Gürler ise, "Biz dolaşım problemi olan bacağını maalesef almak zorunda kaldık. Şu an durumu iyi. Daha sonra yapacağımız bir protez uygulamasıyla hayatına normal dönecek" şeklinde konuştu.



