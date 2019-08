Şahintepe Sosyal Tesisi törenle hizmete açıldı

-Tahmazoğlu, Sait Kirazoğlu ve Fatma Şahin'in konuşması

- Şahinbey Belediyesi sosyal tesis zincirlerine bir halka daha ekleyerek yapımı tamamlanan Şahintepe Sosyal Tesisi'ni törenle vatandaşın hizmetine sundu. Şahintepe Mahallesi'nde düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Her hafta bir tesis açıyoruz" Açılışta açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptıkları 196. sosyal tesisi vatandaşın hizmetine sunduklarını belirterek, "Öncelikle bu tesisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Prensip olarak her hafta bir sosyal tesis yada cami açılışı gerçekleştiriyoruz. Şuanda da sırada açılışını yapmayı beklediğimiz 40'ın üzerinde tesisimiz var. Allah, bu tesisleri vatandaşlarımıza hayırlı, mübarek eylesin. Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Bu tesisin dışında Şahintepe Mahallesi'ne 28 adet de park yaptık. Biz göreve geldiğimizde Şahinbey ilçemizde hiç taziye evi yoktu. Şuan ilçemizde 280 tane taziye evimiz var. Bugün açılışını yaptığımız tesisimizde de ayrıca dört tane kurs sınıfı var. Burada eğitime dönük birçok kurs da gerçekleştirilebiliyor" dedi.

"Şehrimiz Türkiye'ye örnek tesislerle dolu" Törende konuşan AK Parti Gaziantep Millevekilli Sait Kirazoğlu da Gaziantep'in örnek olan tesislerle dolu olduğunu anımsatarak, "Gaziantep şehri Türkiye'ye örnek olan tesislerle dolu. Bunlar sadece taziye evleri yada sosyal tesisler değil. Ülkeye örnek teşkil edecek pek çok tesis var bu kentte. Şehrimizin daha iyi tesislere kavuşması için mümkün olanın en iyisini yapmak bizim boynumuzun borcudur. Bu tesis gibi pek çok tesisin şehrimizin her yanında, her ilçesinde daha da artmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız için sosyal alanların yeşil alanların ve spor alanlarının daha da artmasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. "Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" Açılışa katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Mehmet Tahmazoğlu başkanımıza ve bütün ekibine, bütün teşkilatına bu hizmetleri için şahsım ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum. Bu tesislerle özellikle sosyal belediyecilik noktasında Türkiye'nin en iyi illerinden birisiyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahinbey Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu tarafından okunan duaların akabinde protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile Şahintepe Sosyal Tesisinin açılışı gerçekleştirildi.