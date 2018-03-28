Şahinbey ölümünün 98. yılında anıldı

-Şahinbey Belediye Başkanının konuşması

-Şiir okuması, Anıttan detaylar.

-Katılan vatandaşlar ve dua edilmesi



( GAZİANTEP )- Gaziantep'te 98 yıl önce 200 kişilik fedaisi ile Fransız askerlerine karşı direnen Şahinbey, ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anıldı- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:- “Bu vatana uzanan eller anında kırılacaktır” GAZİANTEP



- Gaziantep savunmasında 200 kişilik fedaisi ile düşmanlara geçit vermeyen Şahinbey ölümünün 98. yılında mezarı başında anıldı. Şahinbey Anıtında düzenlenen anma töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, teröre meydan okuyarak, “Vatan toprakları kesinlikle bölünemeyecek parçalanamayacak, bu vatana uzanan eller anında kırılacaktır” dedi.

Şahinbey mezarı başında anıldı 98 yıl önce Gaziantep'i işgal eden Fransızlara karşı 200 gönüllü fedaisi ile mücadele eden Şahinbey mezarı başında anıldı. Anma programında ilk olarak Şahinbey Anıtına çiçek konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından lise öğrencileri şiir okudu. Anma törenininde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başta Şahinbey olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, şehadet mertebesinin önemine değindi. Tahmazoğlu, “Şehadet mertebesi bizim inancımızda peygamberlikten sonra gelen en yüce makamdır. Bu cennet vatanı düşmana çiğnetmemek için kendi hayatlarını seve seve feda ettiler” dedi.

“80 milyon bu ülke için canını seve seve verir” 80 milyon vatandaşın ülke için canını seve seve vereceğini söyleyen Tahmazoğlu, “Gaziantep’de 6 bin 317 şehit, Çanakkale’de 253 bin şehit ve o günden bugüne binlerce şehit verdik. Son olarak geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Operasyonunda ve bu yıl Zeytin Dalı Operasyonunda vatanımıza uzanan ellere kahraman ordumuz gereken cevabı verdi ve hadlerini bildirdi. Şehadet bizim için çok önemli. Bu noktada Şahibey’in ‘Bize din için, namus için, bağımsızlık için şehadet şerbeti içmek Ağustos sıcağında suç içmekten daha kolaydır’ sözünü unutmamamız gerekiyor. Düşmanların dünyayı sevdiği kadar bizler şehadeti ölümü seviyoruz. Onun için bu vatan toprakları kesinlikle bölünemeyecek parçalanamayacak, bu vatana uzanan eller anında kırılacaktır” diye konuştu.

Minik kız duygulandırdı Başkan Tahmazoğlu’nun konuşmasının ardından öğrenciler şiir okurken ‘İstiklal Marşını En Güzel Okuma’ yarışmasında birinci olan Tuana Kalkan'ın okuduğu İstiklal Marşı alanda bulunanlara duygusal anlar yaşattı. Program şehitler için dua edilmesi ile son buldu.

