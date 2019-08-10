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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sahillerde beklenen yoğunluk oluşmadı

Sahillerde beklenen yoğunluk oluşmadı

Sahil detayları

( BALIKESİR )- Kuzey Ege’de beklenen bayram yoğunluğu oluşmadı BALIKESİR

Yaz Günleri Bild Kalaba Alabalık 


- Balıkesir’in Edremit ilçesinin sahil bölgelerinde bayram nedeniyle beklenen yoğunluk oluşmadı. Sahiller rutin yaz günlerinden biraz daha kalabalık oluştu. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Kuzey Ege’de her yıl görünen yoğunluk bu yıl beklenenin altında kaldı. Sahiller rutin yaz günlerinin yoğunluğunu biraz üzerine geçebildi. Yollarda ise bayram yoğunluğu tam olarak hissedilmedi. Bayram tatilinin kısa olması nedeniyle bir çok kişinin tatil için daha yakın yerleri tercih etmesi bölgede sakin günler yaşanmasına neden oluyor.
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