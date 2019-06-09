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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sahilde ölü bulunan genç bisikletiyle birlikte cenaze arabasına konuldu

Sahilde ölü bulunan genç bisikletiyle birlikte cenaze arabasına konuldu

Olay yeri

Cenaze Arabası Cenaze Aracı Sahil Güvenlik Bisiklet Polis Ekipleri 

-Ceset
-Bisikletin götürülmesi
-Polis incelemesi
-Cenazenin götürülmesi
-Cenaze arabasının ayrılışı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ne bisikleti ile gelen Deniz Çapşek (22) denizde yüzerken boğuldu. Denize giren vatandaşlar gencin cansız bedenini bulması üzerine polis ve sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Edinilen bilgiye göre olay saat 8.30 sırasında Konyaaltı Sahili Beach Park bölgesinde meydana geldi. Sabah denize girmeye gelen vatandaş denizde yüzen cansız bedeni fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ekipleri eldi. Olay yerine gelen ekipler 22 yaşındaki Deniz Çapşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerin ardından olay yerinde kimsesiz kalan çanta ve bisiklet Çapşek ile birlikte cenaze aracına bindirildi. Gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu2na kaldırıldı.
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