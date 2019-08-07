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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sahibiyle tartıştıkları işletmede el yapımı patlayıcı ateşlediler - KOCAELİ

Sahibiyle tartıştıkları işletmede el yapımı patlayıcı ateşlediler - KOCAELİ

- Olay yerinden görüntülerSahibiyle tartıştıkları işletmede el yapımı patlayıcı ateşlediler - Kartepe ilçesinde, işletme sahibiyle tartışan iki kişinin yanlarında getirdikleri el yapımı patlayıcıyı ateşlemesi sonucu iş yerinde hasar oluştu - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman: - "Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgileniyor. Çok önemli bir olay değil"KOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, işletme sahibiyle tartışan iki kişinin yanlarında getirdikleri el yapımı patlayıcıyı ateşlemesi iş yerinde hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, Kartepe ilçesi Sapanca Gölü kenarındaki bir kafeteryaya gelen iki kişi, borç meselesi nedeniyle işletme sahibiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, yanlarında getirdikleri el yapımı patlayıcıyı ateşledi. Patlamanın etkisiyle masa ve sandalyelerde hasar oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sesten etkilenen bir çalışan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Jandarma ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme başlatıldı.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın terör olayı olmadığını belirterek, "Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgileniyor. Çok önemli bir olay değil." diye konuştu.
Konunun araştırıldığını aktaran Kocaman, "Sesten dolayı bir çalışanımız kulaklarından rahatsız olmuş." dedi.

İlk Müdahale Hastane Jandarma Muhabir Sağlık Ekipleri 

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