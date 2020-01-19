Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Sahibinin serbest bıraktığı pitbull 3 çocuğu ısırdı

Sahibinin serbest bıraktığı pitbull 3 çocuğu ısırdı

-çocuklar röp

İlk Müdahale Hastane Pitbull Polis Ekipleri Saldırı 

--yara detay
--Arşiv Pitbull saldırıları

( SİVAS )- Sivas'ta sahibinin tasmasını açarak serbest bıraktığı ağızlıksız pitbull, 3 çocuğu ısırdı. SİVAS

- Sivas'ta sahibinin tasmasını açarak serbest bıraktığı ağızlıksız pitbull, 3 çocuğu ısırdı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Kılavuz mahallesi 33. sokakta meydana geldi. Ş.Ö.'ye ait pitbull cinsi köpek sahibinin tasmasını açarak serbest bırakması sonucu halı sahada oyun oynayan 3 çocuğu ısırdı. Isırılan çocuklardan 17 yaşındaki Metehan Kara ve 11 yaşındaki Alperen Karaca bacak kısmından yaralandı. Pitbull tarafından ısırılan 16 yaşındaki Alkan Karanın, köpek ile girdiği mücadelede köpeğin kendisini yaralamasına izin vermediği öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu köpeğin sahibi 18 yaşındaki Ş.Ö. bulunarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ş.Ö.’nün polis ekiplerine köpeğini olayın ardından köye götürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı