Sağlık-Sen Genel Başkanından şehir hastanelerine övgü - ORDU
- Sağlık - Sen Ordu Şubesince İl Divan Toplantısı'nın düzenlenmesi - Salondan detaylar - Sağlık - Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in açıklamasıSağlık - Sen Genel Başkanından şehir hastanelerine övgüORDU (AA) - Sağlık - Sen Genel Başkanı Metin Memiş, şehir hastanelerinin çok nitelikli, kaliteli ve halk ile sağlık çalışanlarının motive olabileceği güzel mekanlar olduğunu söyledi.
Memiş, Sağlık - Sen Ordu Şubesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ordu 'daki sağlık konusunun kendileri açısından önem taşıdığını belirten Memiş, kentteki sağlık sisteminin Türkiye'deki sağlık sistemine ayak uydurması gerektiğini anlattı.Bürokratik yapının liyakatli kişilerden oluşmasının taşıdığı öneme işaret eden Memiş, şöyle devam etti:"Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Diyor ki, 'Bize ayak uyduramayan, bizimle uyumlu olmayan, yavaş kalan, geri kalan, sistemi geri götüren bürokrat görevini bıraksın gitsin'. Bu sözden çok mana çıkarmak lazım. Evet, gerçekten 2023 hedefine hazırlanan, referandum süreciyle beraber yeni Türkiye döneminde engel olan, yol tıkayan, siteme katkı sunmak yerine geri götüren bürokratik yapıların mutlaka tekrar gözden geçirilmesi ve liyakatı olan insanların göreve getirilmesi gerekiyor." Ordu 'da da sağlık sisteminin iyiye gitmesi gerektiğine vurgu yapan Memiş, "İyi bir bürokratik yapılanmanın burada yapılmasının sağlanması herkesin, hepimizin görevi ve sorumluluğunda. Onun için burada sistemi tıkayan kim varsa, geçmiş dönemde bu sistemin içinde olup da sisteme zarar veren kim varsa bunların ayıklanması gerekiyor." diye konuştu. - Şehir hastaneleriMemiş, şehir hastaneleriyle ilgili görüşünün sorulması üzerine, şunları kaydetti:"Şehir hastaneleri ile alakalı sendika olarak bir rapor hazırladık. Mersin ve Adana Şehir Hastanelerini ziyaret ettik. Belki model olarak, yap işlet devret modeli olarak uygun görülmeyebilir ama orada gördük ki yapılan şehir hastaneleri çok nitelikli, kaliteli, halkın ve sağlık çalışanlarının da motive olabileceği güzel mekanlar. Bu anlamda özellikle dolmaz, fazla gelir diye bahsedilmişti ama şu anda Mersin ve Adana'da doluluk oranları yüzde 90 civarında."Şehir hastanelerinin yapılmasını önemsediğini dile getiren Memiş, "Onun için özellikle Ordu 'da bir an önce şehir hastanesinin mutlaka bitirilmesi gerekiyor. Nitelikli olmayan, üç dört kişilik odaların olduğu sağlık tesisleri var. Şehir hastanesinin yapılmış olması bence Ordu 'ya büyük kazanım olacak." değerlendirmesinde bulundu.Memiş, sağlıkta personel açığının çok fazla olduğunu savunarak, şunları söyledi:"Avrupa'daki meslektaşlarının dört katı yükle çalışıyor sağlık çalışanları. Bu anlamda da özellikle şehir hastanelerinin yapıldığı dönemde, yeni süreçte sağlık personeli alımı, istihdam noktasında önemli adımların atılması gerekiyor. Çünkü yeni binalar yapabilirsiniz, içerisini modern cihazlarla donatabilirsiniz ama hizmet eden insanların sayısını yeterli hale getirmez, özlük haklarını hak ettikleri oranda vermezseniz orada hizmeti yürütmek mümkün olmaz.Onun için nitelikli sağlık hizmetinin verilmesi bakımından da bir an önce istihdam politikaları, sağlık personeli sayısının yeterli hale getirilmesiyle şehir hastanelerinin ülkenin vatandaşına ve çalışma ortamı bakımından sağlık çalışanlarına güzel hizmetler sunacağını düşünüyorum."Daha sonra İl Divan Toplantısı, basına kapalı olarak devam etti.