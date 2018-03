Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş Turgutlu'da

-SAĞLIK-SEN İL TEMSİLCİSİ KONUŞMA

( MANİSA )- Sağlık-Sen Manisa Şubesinin geniş katılımlı değerlendirme toplantısı Turgutlu'da yapıldı MANİSA



- Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sendika olarak her zaman millete hizmet ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirterek, "Hain darbe girişiminde meydanlara çıkarak, halkımız ile omuz omuza mücadele eden bir sendikayız. Her bir üyemiz meydanlara inerek alçak ve namussuzlara meydan okudu" dedi.

Sağlık-Sen Manisa Şubesinin geniş katılımlı il değerlendirme toplantısı Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in de katılımıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapıldı. Toplantıya, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Mustafa İrğat, Manisa ve ilçelerindeki sendika başkanları katıldı.

Kaya Magnesia Otel'de gerçekleşen toplantıda Manisa'ya sağlık alanında yapılan yatırımlar, sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi, sağlık politikalarının halk ile buluşması gibi konular ele alındı. Değerlendirme toplantısında Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ilin sağlık istatistiklerini katılımcılara aktardı. Programda, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Manisa Başkanı Mustafa İrğat ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli birer konuşma yaptı. "Ülkemizin sağlık politikalarına katkı sağlıyoruz" Sendika olarak sağlık sektöründe ivme kazanan hamleler konusunda sürekli politikalar geliştirdiklerini ve iktidar ile birlikte sağlık hizmetlerinin gelişmesi konusunda iş ortaklığı yaptıklarını ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Biz 28 Şubat'ta bedeller ödeyen bir sendikayız. Özgürlükçü bir sistem ile baş örtüsü konusunda mücadele ettik, eğitimde kat sayılarının önüne geçtik, meslek liselerini ve imam hatipleri bitirmeye çalışan zihniyet ile mücadele ettik. Sendika olarak milletimize hizmet ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Memur-Sen bu ülkede gelişimi destekleyen ve kadrolarıyla kamunun hizmetinde olan bir sendikadır. Ortak akıl ile hareket eden darbe girişiminde bulunan yapıya önlemlerimizi daha önceden almıştık, hain girişimde meydanlara çıkarak halkımız ile omuz omuza mücadele eden bir sendikayız. Her bir üyemiz meydanlara inerek alçak ve namussuzlara meydan okudu. 2009 yılından sonra yetkili sendika olduk, aldığımız kararlar ve ortaya koyduğumuz politikalar ile sağlık çalışanlarının sorunlarını çözdük. Sadece sağlık çalışanlarının ücretlerinin iyileştirmesini değil, sağlık alanında ki gelişmelerde de hükümet ile ortaklık yaptık,projeler ürettik. Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak akademik çalışmalar yaparak, ülkemizin sağlık politikalarına katkı sağlıyoruz" dedi.