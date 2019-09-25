Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık personeline şantaj iddiası - BARTIN

Sağlık personeline şantaj iddiası - BARTIN

- Olay anı - Şüphelinin emniyet müdürlüğünden çıkışı - Sağlık çalışanlarından şantajla para istediği öne sürülen şüpheli, doktor kılığına giren polis ekiplerince yakalandıBARTIN (AA) - Bartın 'da, hastane personelinden şantaj yoluyla para istediği ileri sürülen kişi, tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Bartın Devlet Hastanesindeki bazı çalışanlar, bir kişinin, "hastanede cinsel tacizde bulundukları" iddiasıyla kendilerini tehdit ettiğini ve bunu sosyal medyada duyuracağı şantajıyla para istediğini emniyete bildirdi.İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, doktor kılığına girerek hastanede önlem aldı. Bir hastane çalışanı, kendisini tehdit eden şüpheli H.F'ye (61) parayı vereceğini söyledi.

Şüpheli, seri numaraları alınmış paraları teslim aldığı sırada polis ekiplerince yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.F, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sosyal Medya Hastane Cinsel Taciz Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı