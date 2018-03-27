Sağlık görevlileri Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde darp edildi



- Ankara Valisi Ercan Topaca, ''Doktorlarımızın ve güvenlik görevlilerimizin hizmet verdikleri, sağlığına kavuşması için çaba gösterdikleri bir hastanın yakınları tarafından darp edilmesini öncelikle insani olarak ve vali olarak kınıyorum'' dedi.

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından darp edilen Uzman Doktor Ayşe Kırbaş, Asistan doktor Atahan Toyran ve güvenlik görevlisi Yunus Keskin'i ziyaret eden Ankara Valisi Ercan Topaca, ''Dün hastanemizde hiç istemediğimiz, tasvip etmediğimiz bir darp hadisesi yaşandı. Doktor arkadaşlarımız tedavisini yaptıkları bir hastanın yakınları tarafından darp edilmişlerdir. Doktorlarımızın ve güvenlik görevlilerimizin hizmet verdikleri, sağlığına kavuşması için çaba gösterdikleri bir hastanın yakınları tarafından darp edilmesini öncelikle insani olarak ve vali olarak kınıyorum. Artık bu tür hadiselerin bizim toplumumuzda ve kurumumuzda olmaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlarımızın kendisine hizmetten başka bir amacı olmayan doktorları, sağlık çalışanlarını veya güvenlik görevlisini bu şekilde darp etmeye kalkması, onlara görev yaptıkları yerde bu tür bir girişimde bulunmaları toplumumuz tarafından da kabul edilebilir bir şey değildir. Aynı zamanda bunun hukuki sonuçları da var. Kamu görevlisini görevi başında darp etmeye teşebbüs, darp etmek, ona zarar vermek bizim hukukumuzda da cezai karşılıkları olan bir husustur. Bu konuda arkadaşlarımız davacı olmuşlardır. Valilik olarak biz de çalışanlarımıza verilen bu zarardan dolayı davacı olacağız'' ifadelerini kullandı. Hasta yakınlarına ve vatandaşlara seslenen Vali Topaca, '' Bu arkadaşlarımızın size hizmetten başka hiçbir amacı yok. Amaçları sizin sağlığınıza kavuşmanız için gerekli tedaviyi yapmak. Hiçbir doktor, hiçbir sağlık personeli gelen hastanın veya yakınlarının kötülüğünü istemez. Bu amaçtaki insanları her ne sebeple olsun darp etmek, onlara kötü muamele yapmak bizim vatandaşımıza yakışan bir durum değildir'' şeklinde konuştu.

''Doktorlarımızla, çalışanlarla iyi ilişkiler kurarak tedavi sürecini yönetmek hem doktorun hem de hasta yakınlarının görevidir'' Bu tür olayların takipçisi olarak bunu yapanların hukuk önünde hesabını vermesi için gereken süreçleri işletmeyi yapmada kararlı olduklarını vurgulayan Topaca konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Tedavi sürecinde kayıplar da olabilir, ki oluyor. Bu durumlar bile onların bu şekilde darp etmesine bir gerekçe olamaz. Doktorlarımızla, çalışanlarla iyi ilişkiler kurarak tedavi sürecini yönetmek hem doktorun hem de hasta yakınlarının görevidir. Bu süreci kolaylaştırmak her iki tarafa da düşer. Vatandaşlarımızın kanun dışı davranışlarda bulunmaları durumunda bundan sonra bu tür olayların takipçisi olarak bunu yapanların hukuk önünde hesap vermesi için gereken süreçleri işletmeyi yapmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu olayda mağdur durumunda olan doktor arkadaşlarımıza ve güvenlik görevlimize geçmiş olsun diyorum. Bu tür hadiselerin yaşanmamasını, hastanelerin adeta sağlık hizmeti verilen, herkesin birbirine saygı ve muhabbetle yaklaştığı huzurlu kamu binaları olması temennisiyle bütün vatandaşlarımızın bu konudaki anlayışlarını bekliyorum.''

