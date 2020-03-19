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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Bursa’dan alkış

Sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Bursa’dan alkış

balkonlarında alkış tutan vatandaşlardan detaylar

Sosyal Medya Uttu Sağlık Çalışanları Kışla 

-çocukların alkışlaması
-sitenin genel detayı

( BURSA ) BURSA

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti. Tüm dünyanın ve Türkiye’nin kabusu olan korona virüsüne karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarına destek için vatandaşlar balkonlarına çıkarak alkış tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabı üzerinden “Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır. Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum” ifadelerine tüm ülkeden olduğu gibi Bursa’dan da destek geldi.
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