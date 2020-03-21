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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - KIRIKKALE

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - KIRIKKALE

- Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Sağlık çalışanlarından görüntü - Sağlık çalışanlarının vatandaşları alkışlaması - Acil Tıp Teknisyeni Paşacan Cebeci'nin konuşmasıKIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.Araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çalarak vatandaşlara destek oldu.Evlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndüren vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kırıkkale 'de Yüksek İhtisas Hastanesindeki sağlık çalışanları, "Biz sizin için varız, siz evde kalın" diyerek vatandaşların desteğine karşılık verdi.Acil Tıp Teknisyeni Paşacan Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara teveccühlerinden dolayı teşekkür etti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kendilerine sonsuz destek verdiğini bildiklerini dile getiren Cebeci, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bu zor günleri de atlatacaktır. Tüm devlet memurları gibi bizde görevimizin başındayız ve vatandaşlarımıza da 'evde kalın' diyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastanemiz gerekli bütün tedbirleri almıştır. Biz buradayız, çalışıyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs Hastane Devlet Memurları Sağlık Çalışanları Kışla 

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