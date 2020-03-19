Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış

Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış

Binalar

Uttu Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri Kışla 

-Vatandaşların alkışlaması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı vatandaşlar balkonlardan bir dakika alkış tuttu.Tüm dünyayı etkisi altına alan korna virüsü'ne (COVID19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Virüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için vatandaşlar alkış tuttu. Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk 21.00'da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı