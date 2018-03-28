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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık çalışanına darp iddiası - TOKAT

Sağlık çalışanına darp iddiası - TOKAT



: - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi - Asistan doktoru darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındıTOKAT (AA) - Tokat 'ta asistan doktoru darbettiği öne sürülen kişi, gözaltına alındı.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Ortopedi Bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Harun Altınayak ile hasta ziyareti yapan U.A. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.A, Altınayak'ı darbetti. Başından yaralanan Altınayak, aynı hastanede tedavi altına alındı.Polislerce yakalanan U.A. ise Emniyete götürüldü.

Hastane Akalan Osmanpaşa Hasta Ziyareti 

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