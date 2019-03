Sağlık Bakanlığından Muş'a 9 yeni tam donanımlı ambulans

-- İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu’nun konuşması

-- Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın konuşması

-- AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’in konuşması

-- Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün konuşması

-- Kurdele kesimi ve kurban kesimi

-- Stantların gezilmesi

-- Sağlık taraması yapılması



( MUŞ ) MUŞ



- Sağlık Bakanlığı tarafından Muş’a yeni gönderilen 9 tam donanımlı ambulansın tanıtımı yapılarak, sağlık panayırı açıldı. Muş Valiliği tören alanında açılan sağlık panayırına; Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, sağlık personelleri ve kamu kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşuna müteakiben İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, sağlık hizmetlerine yeni katılacak olan 9 ambulansın dağıtımı ile ambulans sayılarının 46’ya çıktığını söyledi.



Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ise, Muş’a yeni tahsis edilen 9 yeni ambulansın tanıtımı için toplandıklarını ifade etti.

Sağlıkçıların zor şartlarda görev yaptığını ifade eden Vali Gündüzöz, “Kıymetli sağlıkçılarımız zor şartlar altında çalışıyorlar. Tebrik ediyoruz. İlimizde ambulans sayısı 46’ya çıktı. Ben çocukluğumda ve gençlik yıllarımda da hatırlıyorum. Büyük sıkıntılar vardı sağlık alanında. Önceden randevu alınmaya çalışılır, kapıya listeler oluşturulur, geceden hastanelerin kapılarına gelinip nöbet tutulurdu. Ne nöbetiydi? Doktora muayene nöbeti. O günlerden bugünlere geçtik. Şimdi her şey gayet nezih. Her türlü hizmet üst kalitelerde veriliyor. Hatta Avrupa Birliğine Türkiye kapısında bekletenler utansınlar. Avrupa Birliği vatandaşları geliyor Türkiye’de ameliyat olabilmek için burada hastanelere müracaat ediyorlar. Gerçekten dünyanın en kaliteli ve kişi başına maliyetler açısından en ucuz sağlık hizmetinin verildiği bir ülke olduk. Anadolu’da güzel bir söz var; ‘muhtaçta etmesin, yokluğunu da hissettirmesin’ diye. Bunu hem hastaneler hem de adliyeler için söylerler” dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de, 9 adet ambulansın bugün Muş’a getirildiğini ifade etti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da, her insanın haz aldığı davranış biçimleri olduğunu belirterek, “Allah’a şükrediyoruz ki mensubu olduğumuz misyon, mensubu olduğumuz zihniyet bu halka, millete hizmet yaptığı kadar mutlu olur, bu halka hizmet ettiği kadar kendisini şerefli addeder. 2002 ile başlayan süreç ile her katmana, toplumu ilgilendiren bütün hizmet alanlarına adeta kurumlarımız birbirleriyle hayırda yarışırcasına çalışıyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ve dualarla birlikte kurban kesimi yapıldı. Daha sonra Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Belediye Başkanı Feyat Asya, ambulansa binerek siren çaldı. Ambulansların tanıtımının ardından sağlık panayırında kurulan stantlar gezilerek, sağlık taraması yapıldı.